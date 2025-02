Behälter für Flaschen Pfandringe für Emser Mülleimer vorgeschlagen 03.02.2025, 19:00 Uhr

i Mülleimer in Bad Ems, wie hier in der Römerstraße, könnten künftig Pfandringe erhalten. Diese sollen das Aufsammeln von Flaschen deutlich erleichtern. Andreas Galonska

Etliche Menschen sammeln Flaschen, um durch die Pfandzahlung etwas Geld zu bekommen. Der unwürdige Griff in die Mülltonne soll künftig durch eine zusätzliche Installation deutlich erleichtert werden. Die Konstruktion kostet aber ihr Geld.

In der jüngsten Sitzung des Bad Emser Stadtrats wurde über einen Antrag der Christdemokraten diskutiert, in dem das Anbringen von Pfandringen an Mülleimern angeregt wird. Damit sollen Scherben von Glasflaschen verhindert und Pfandsammlern das entwürdigende Wühlen im Müll abgenommen werden.

