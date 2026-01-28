Neue Leitung Amtsgericht Diez Peter Stukenberg will den Rechtsstaat erlebbar machen Till Kronsfoth 28.01.2026, 12:00 Uhr

i „Ein Stück Idealismus schwingt immer mit", sagt der neue Direktor des Diezer Amtsgerichts Till Kronsfoth

Es war eine bewusste Entscheidung, an das Diezer Amtsgericht zurückzukehren, sagt Peter Stukenberg. Denn an kaum einem anderen Ort würden die Regeln eines demokratisch legitimierten Rechtsstaates für die Bürger so unmittelbar spürbar umgesetzt.

Das Amtsgericht Diez hat eine neue Leitung. Peter Stukenberg folgt auf Dennis Graf, der ans Oberlandesgericht Koblenz wechselte. Der neue Direktor sprach mit unserer Zeitung über die Aufgabe der Justiz in Zeiten politischer Polarisierung und darüber, wie Amtsgerichte das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken können.







