Fragen und Antworten Personalmangel lähmt Bahnverkehr im Mittelrheintal 22.01.2025, 06:00 Uhr

i Immer wieder fallen Personenzüge zwischen Wiesbaden und Koblenz aus. Die Meldungen häufen sich, dass die Züge nur im Stundentakt verkehren. Mira Zwick

Zugausfälle im Mittelrheintal: Ein unterbesetztes Stellwerk, Fachkräftemangel und Baustellen bringen den Fahrplan zwischen Wiesbaden und Koblenz ins Wanken. Warum es oft zu kurzfristigen Ausfällen kommt und welche Lösungen geplant sind.

Immer wieder fielen im Laufe des vergangenen Jahres Züge auf der rechtsrheinischen Bahnstrecke im Mittelrheintal aus. Zuletzt häuften sich die Meldungen wieder, allein in diesem Jahr verging noch keine Woche, in der der Fahrplan in Gänze eingehalten werden konnte.

