Möglicherweise Fehlalarm Person im Rhein bei Osterspai? Suche war erfolglos Johannes Kirsch 20.08.2026, 14:30 Uhr

i Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochnachmittag, 19. August, alarmiert, weil im Rhein bei Osterspai angeblich eine Person gesichtet worden sein soll. Gefunden wurde schlussendlich niemand. Frank Schmidt-Wyk

Gerade der niedrige Wasserstand am Rhein mag dazu verleiten, die Gefahr des Wassers und der Strömung zu unterschätzen. Immer wieder lockt es Menschen in den Fluss. Im Bereich der Ortslage Osterspai kam es am Mittwoch zu einem entsprechenden Alarm.

Wegen einer Meldung über eine Person im Rhein bei Osterspai kam es am Mittwoch, 19. August, zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei, Wasserschutzpolizei und DLRG. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen habe keine Person gefunden können, teilt Polizeihauptkommissar Klaus Schniering von der Wasserschutzpolizei unserer Zeitung am Telefon mit.







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