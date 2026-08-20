Möglicherweise Fehlalarm
Person im Rhein bei Osterspai? Suche war erfolglos
Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochnachmittag, 19. August, alarmiert, weil im Rhein bei Osterspai angeblich eine Person ges
Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochnachmittag, 19. August, alarmiert, weil im Rhein bei Osterspai angeblich eine Person gesichtet worden sein soll. Gefunden wurde schlussendlich niemand.
Frank Schmidt-Wyk

Gerade der niedrige Wasserstand am Rhein mag dazu verleiten, die Gefahr des Wassers und der Strömung zu unterschätzen. Immer wieder lockt es Menschen in den Fluss. Im Bereich der Ortslage Osterspai kam es am Mittwoch zu einem entsprechenden Alarm.

Lesezeit 1 Minute
Wegen einer Meldung über eine Person im Rhein bei Osterspai kam es am Mittwoch, 19. August, zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei, Wasserschutzpolizei und DLRG. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen habe keine Person gefunden können, teilt Polizeihauptkommissar Klaus Schniering von der Wasserschutzpolizei unserer Zeitung am Telefon mit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren