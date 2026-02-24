Kandidaten im Wahlkreis 8 Pernak: Schule muss ein moderner Lebensraum sein 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Florian Pernak tritt im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) für die Partei FDP an. Hoehr Media. HOEHR MEDIA

FDP-Kandidat im Wahlkreis 8 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Florian Pernak tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 8 – Koblenz/Lahnstein für die Partei FDP an.







Artikel teilen

Artikel teilen