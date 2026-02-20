FDP-Kandidat im Wahlkreis 8
Pernak: „Mutter hat mir gezeigt, was Aufstieg bedeutet“
Florian Pernak steht auf der Terrasse des Restaurants Goldene Ente in Arzheim. Im Hintergrund sieht man den Koblenzer Stadtteil Asterstein, wo der 23-Jährige vor fünf Jahren Abitur gemacht hat.
Matthias Kolk

Florian Pernak steht für eine neue Generation bei der FDP im Land, die sich auf die Fahne geschrieben hat, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Wir blicken mit dem Direktkandidaten im Wahlkreis 8 nach vorne – und zurück auf seine Lebensgeschichte.

Lesezeit 4 Minuten
Hätte Florian Pernak eine Liste mit Reden, die er in seinem Leben mal gehalten haben will, dann könnte er hinter die Traurede schon ein Häkchen setzen. Offen wäre noch der Punkt „Rede als Landtagsabgeordneter“. Doch auch dieses Ziel strebt der 23-jährige Koblenzer an.

