Gäste aus aller Welt „Penzion“ in Diez wird zehn Jahre alt 02.10.2025, 06:00 Uhr

i Die auslandende Fensterfront der Pension mit dem Schild "Penzion" in unmittelbarer Nähe zur Lahn in der Diezer Pfaffengasse 2. Till Kronsfoth

Die „Penzion“ direkt an der alten Lahnbrücke in der Dierzer Altstadt ist nun zehn Jahre alt. Pensionsbetreiberin Anja Penz schaut auf die vergangene Dekade und die Herausforderungen des Betriebs zurück.

Anja Penz hat sich mit der Eröffnung ihrer „Penzion“ in der Diezer Pfaffengasse Nummer 2 vor zehn Jahren einen Wunsch erfüllt. Am 29. September 2015, ihrem Geburtstag, eröffnete sie das gemütliche Bed & Breakfast mit zwei Doppel- und einem Einzelzimmer in einem Fachwerkhaus in unmittelbarer Nähe der alten Lahnbrücke.







