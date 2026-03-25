Planung für Radler Pendlerroute könnte vom Radweg an der Lahn abweichen Andreas Galonska 25.03.2026, 06:00 Uhr

i Zwischen Nievern und Miellen könnte die Pedlerroute über den schmalen Mieller Weg laufen. Noch steht aber nichts fest, die Abstimmungsprozesse zwischen dem LBM Diez und den Gemeinden sowie der VG Bad Ems-Nassau laufen noch. Andreas Galonska

Zwischen Koblenz und Bad Ems soll eine Pendlerroute für Radfahrer angelegt werden. Dabei wird nach einer ersten Planung eine Wegeführung ins Spiel gebracht, die vom bestehenden Radweg an der Lahn abweicht.

Im Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ging es um die mögliche Pendlerroute für Radfahrer, die von Bad Ems nach Koblenz führen soll. Die Verbindung weicht auf ihren Weg entlang der Lahn vom bestehenden Radweg ab. Dabei handelt es sich allerdings um eine erste Planungsvariante – fest steht zurzeit noch nichts, mögliche Alternativen sollen noch überprüft werden.







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