Zwischen Koblenz und Bad Ems soll eine Pendlerroute für Radfahrer angelegt werden. Dabei wird nach einer ersten Planung eine Wegeführung ins Spiel gebracht, die vom bestehenden Radweg an der Lahn abweicht.
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Im Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ging es um die mögliche Pendlerroute für Radfahrer, die von Bad Ems nach Koblenz führen soll. Die Verbindung weicht auf ihren Weg entlang der Lahn vom bestehenden Radweg ab. Dabei handelt es sich allerdings um eine erste Planungsvariante – fest steht zurzeit noch nichts, mögliche Alternativen sollen noch überprüft werden.