Ein klares „So nicht“ erntete der Vorschlag zur Einführung einer Pendlerroute für Radler im VG-Rat Bad Ems-Nassau. Die Streckenführung und die befürchteten Kosten trafen dabei auf Ablehnung.
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Einhellige Ablehnung gab es für den Vorschlag, eine Pendlerroute für Fahrradfahrer an der Lahn einzurichten, die vom bestehenden Radweg abweicht. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau fragten sich Ratsleute, wieso der Weg über den Miellener Weg und in Bad Ems über die Wilhelmsallee geführt werden soll.