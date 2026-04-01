Enorme Kosten für Radweg
Pendlerroute für Radler würde Millionenbetrag kosten
Die geplante Pendlerroute für Fahrradfahrer würde die anliegenden Gemeinden hohe Summen kosten. Der vorgeschlagene Weg für Radle
Die geplante Pendlerroute für Fahrradfahrer würde die anliegenden Gemeinden hohe Summen kosten. Der vorgeschlagene Weg für Radler wurde kürzlich im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau von mehreren Ratsleuten abgelehnt.
Andreas Galonska

Ein klares „So nicht“ erntete der Vorschlag zur Einführung einer Pendlerroute für Radler im VG-Rat Bad Ems-Nassau. Die Streckenführung und die befürchteten Kosten trafen dabei auf Ablehnung.

Lesezeit 1 Minute
Einhellige Ablehnung gab es für den Vorschlag, eine Pendlerroute für Fahrradfahrer an der Lahn einzurichten, die vom bestehenden Radweg abweicht. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau fragten sich Ratsleute, wieso der Weg über den Miellener Weg und in Bad Ems über die Wilhelmsallee geführt werden soll.

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