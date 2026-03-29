Zwischen Bad Ems und Koblenz soll eine Pendlerroute für Radler eingerichtet werden. Die vorgeschlagene Wegeführung stößt allerdings im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau auf eine deutliche Zurückweisung.
Lesezeit 3 Minuten
An der Lahn soll eine Pendlerroute für Fahrradfahrer entstehen, die vom Lahntal-Rad- und Wanderweg deutlich abweicht und über teils sehr schmale Wege und von Autos viel befahrene Straßen laufen soll. Der Vorschlag traf im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau auf eine klare Ablehnung aus allen Reihen.