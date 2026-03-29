Klares Nein zu Radstrecke Pendlerroute an der Lahn stößt auf scharfe Ablehnung Andreas Galonska 29.03.2026, 18:00 Uhr

i Der Radweg zwischen Bad Ems und Fachbach ist in diesem Abschnitt relativ breit, aber er hat längst nicht die erforderlichen 2,50 bis 3 Meter Breite für eine Pendlerroute. Vorgeschlagen wurde über den LBM allerdings, dass der Weg über Miellen und Nievern läuft, was im VG-Rat auf deutliche Ablehnung stieß. Andreas Galonska

Zwischen Bad Ems und Koblenz soll eine Pendlerroute für Radler eingerichtet werden. Die vorgeschlagene Wegeführung stößt allerdings im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau auf eine deutliche Zurückweisung.

An der Lahn soll eine Pendlerroute für Fahrradfahrer entstehen, die vom Lahntal-Rad- und Wanderweg deutlich abweicht und über teils sehr schmale Wege und von Autos viel befahrene Straßen laufen soll. Der Vorschlag traf im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau auf eine klare Ablehnung aus allen Reihen.







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