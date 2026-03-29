Klares Nein zu Radstrecke
Pendlerroute an der Lahn stößt auf scharfe Ablehnung
Der Radweg zwischen Bad Ems und Fachbach ist in diesem Abschnitt relativ breit, aber er hat längst nicht die erforderlichen 2,50
Der Radweg zwischen Bad Ems und Fachbach ist in diesem Abschnitt relativ breit, aber er hat längst nicht die erforderlichen 2,50 bis 3 Meter Breite für eine Pendlerroute. Vorgeschlagen wurde über den LBM allerdings, dass der Weg über Miellen und Nievern läuft, was im VG-Rat auf deutliche Ablehnung stieß.
Andreas Galonska

Zwischen Bad Ems und Koblenz soll eine Pendlerroute für Radler eingerichtet werden. Die vorgeschlagene Wegeführung stößt allerdings im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau auf eine deutliche Zurückweisung.

Lesezeit 3 Minuten
An der Lahn soll eine Pendlerroute für Fahrradfahrer entstehen, die vom Lahntal-Rad- und Wanderweg deutlich abweicht und über teils sehr schmale Wege und von Autos viel befahrene Straßen laufen soll. Der Vorschlag traf im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau auf eine klare Ablehnung aus allen Reihen.

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