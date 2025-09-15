Von der Neuen Deutschen Welle bis Reggae: „Jahrzehnte und ihre Musikrichtungen“ war das Thema des diesjährigen Festumzugs beim Heimatfest Singhofen. Wie setzten das die zahlreichen Gruppen um?

Für eine ebenso sehens- wie hörenswerte Mixtur aus Musik und Lebensgefühlen hatten in diesem Jahr die Wagenbauer, Fußgruppen und Kapellen beim Umzug des Singhofener Heimatfestes gesorgt. „Jahrzehnte und ihre Musikrichtungen“ lautete das Motto, das bei schönem Spätsommer-Wetter den Menschen an der langen Strecke jede Menge gute Laune, gekonnte Einlagen und süße Bonbonsalven bescherte.

Gruppen bieten bunte Vielfalt﻿

Allein die fast 100 kleinen und großen Akteure der Kita am Kasperbaum sorgten für ein fröhliches Bild, als sie die Tierwelt des Königs der Löwen in Kostümen und Masken aufleben ließen. Der gemischte Chor „conCHORdia“ schnurrte zum Musical Cats oder zeigte auch mal fauchend die Krallen. „Love and Peace“ verströmten mit Reggae-Klängen die Turnfrauen, nicht minder friedlich kam die Singhöfer Würfelgemeinschaft mit Flower-Power, Peace und Party daher. An die Geburt der Neuen Deutschen Welle in den 1980er-Jahren mit Major Tam erinnerte völlig losgelöst der Schützenverein. Volkstümlich und im schmucken Dirndl gab sich der Reitverein, während die Partygesellschaft – wie könnte es anders sein – mit Partymusik der 90er-Jahre, Seifenbasen und Riesenradio zu guter Laune animierte.

Mit Dampflok Emma, Monopoly und Glitzerknallern kamen die Holzhäuser „Bichse unn Bouwe“ angereist. Aber auch neuere Töne wurden angeschlagen, lautes Wummern der Bässe erzeugten die Theken-Athleten aus Miehlen; sexy Techno-Tänze hatten die Pohler Freunde den Nachbarn mitgebracht. Da setzte die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Singhofen von ihrem hohen Wagen aus noch einen drauf und verzauberte mit farbenfrohem Qualm den blauen Himmel rund um den Einrichdom zum Techno-Sound. Rock-am-Ring-Atmosphäre holten die Giants mit ihrem tollen Wagen in Singhofens Straßen; kein Wunder, sie feierten ihr 50-Jähriges. Die tanzfreudigen Skylights zeigten, dass sich nicht nur auf Malle bestens feiern lässt, und ernteten viel Applaus mit ihren akrobatischen Showeinlagen auf den Straßen. Apropos: Nicht nur mit Line-Dance-Auftritten zu Country-Klängen unterhielt die Gruppe „Goldener Ast“. Ihr bis ins Detail großartig nachgebauter hölzerner Salon war ein echter Hingucker und fuhr jede Menge Bewunderung ein.

Völlig losgelöst schwebte Major Tom mit dem Schützenverein durch Singhofen. Bernd-Christoph Matern Ein Eindruck vom Heimatfest in Singhofen mit dem großen Festumzug: Ein eindrucksvolles Bild erzeugten die wunderschönen Tiere und Löwen, in die sich die Akteure der Kita am Kaspersbaum verwandelt hatten. Bernd-Christoph Matern Rockig bis in die Zehenspitzen feierten die Giants von ihrer tollen Bühne aus. Bernd-Christoph Matern Bunter Qualm zu Techno-Klang erzeugte die feiernde Feuerwehr. Bernd-Christoph Matern Ein echter Hingucker, der Bewunderung einheimste: Der fahrende Saloon der Gruppe Goldener Ast. Bernd-Christoph Matern Diese Cats schnurrten, konnten aber auch Krallen zeigen. Bernd-Christoph Matern Auch die erwachsenen Zuschauer mussten nicht darben und bekamen Leckeres eingeschenkt. Bernd-Christoph Matern Geht das Leben bunt und locker an empfahlen die Reggae-Musikerinnen der Turnfrauen. Bernd-Christoph Matern Peace- und Partylaune verströmten diese Singhofener Flower-Power-Women Bernd-Christoph Matern Mit ihren akrobatischen Einlagen ernteten die Skylights jede Menge Beifall. Bernd-Christoph Matern 1 / 10

Natürlich durften bei diesem Motto die Musikgruppen mit live erzeugten Stimmungstönen nicht fehlen. Allen voran marschierte der Spielmannszug Singhofen. Fürs frohe Schritttempo sorgte der Musikzug Huppert, und mit großen Blechblasinstrumenten und bester Laune unterhielt der Musikverein Kölbingen die Passanten.

Im Anschluss an den Festzug ging es munter weiter. Vor allem Tische und Bänke auf dem neu gestalteten Marktplatz waren bei Sonnenschein bestens besetzt. An den Ständen und Karussells ringsum herrschte Hochbetrieb wie gegen Abend auch im Festzelt.