Abrechnungen fehlen 
Paulinenstift Nastätten: Kreis zahlt im Blindflug
Das Paulinenstift in Nastätten bleibt erst mal erhalten. Doch wer das Krankenhaus in Zukunft trägt, ist weiterhin ungeklärt.
Das Paulinenstift in Nastätten bleibt erst mal erhalten. Doch wer das Krankenhaus in Zukunft trägt, ist weiterhin ungeklärt.
Marta Fröhlich

Seit 2024 übernimmt der klamme Rhein-Lahn-Kreis das Defizit des Paulinenstifts und rettet das Krankenhaus so vor der Schließung. Doch bislang fehlen vom Träger GKM detaillierte Abrechnungen. Und es gibt noch weitere Fragezeichen. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Paulinenstift in Nastätten bleibt in seinem jetzigen Zustand erhalten – zumindest für die nächsten drei Jahre. Das ist das Ergebnis der bundesweit greifenden Krankenhausreform. Eine gute Nachricht für den hoch verschuldeten Rhein-Lahn-Kreis, der sich für die Erhaltung des als bedarfsnotwendig eingestuften Krankenhauses finanziell mächtig streckt.
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