Seit 2024 übernimmt der klamme Rhein-Lahn-Kreis das Defizit des Paulinenstifts und rettet das Krankenhaus so vor der Schließung. Doch bislang fehlen vom Träger GKM detaillierte Abrechnungen. Und es gibt noch weitere Fragezeichen.
Lesezeit 3 Minuten
Das Paulinenstift in Nastätten bleibt in seinem jetzigen Zustand erhalten – zumindest für die nächsten drei Jahre. Das ist das Ergebnis der bundesweit greifenden Krankenhausreform. Eine gute Nachricht für den hoch verschuldeten Rhein-Lahn-Kreis, der sich für die Erhaltung des als bedarfsnotwendig eingestuften Krankenhauses finanziell mächtig streckt.