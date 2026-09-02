Krankenhausreform
Paulinenstift Nastätten: Diese Leistungen bleiben
Jetzt steht fest, welche Leistungen im Zuge der Krankenhausreform am Paulinenstift Nastätten erhalten bleiben.
Jetzt steht fest, welche Leistungen im Zuge der Krankenhausreform am Paulinenstift Nastätten erhalten bleiben.
Marta Fröhlich

Die Krankenhauslandschaft ist im Umbruch. Jetzt hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium seine geplante Reform vorgestellt. Welchen Plan es für das Paulinenstift in Nastätten gibt – und wie die Kommunalpolitik die Entscheidung bewertet.

Lesezeit 2 Minuten
Das Land Rheinland-Pfalz reformiert die Krankenhauslandschaft. Betroffen ist davon auch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Während das GKM-Krankenhaus Heilig Geist in Boppard in eine sogenannte Regioklinik umgewandelt wird, bringt die Reform für den Standort Nastätten zunächst keine Veränderungen.
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