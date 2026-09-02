Krankenhausreform Paulinenstift Nastätten: Diese Leistungen bleiben Hilko Röttgers 02.09.2026, 18:00 Uhr

i Jetzt steht fest, welche Leistungen im Zuge der Krankenhausreform am Paulinenstift Nastätten erhalten bleiben. Marta Fröhlich

Die Krankenhauslandschaft ist im Umbruch. Jetzt hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium seine geplante Reform vorgestellt. Welchen Plan es für das Paulinenstift in Nastätten gibt – und wie die Kommunalpolitik die Entscheidung bewertet.

Das Land Rheinland-Pfalz reformiert die Krankenhauslandschaft. Betroffen ist davon auch das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Während das GKM-Krankenhaus Heilig Geist in Boppard in eine sogenannte Regioklinik umgewandelt wird, bringt die Reform für den Standort Nastätten zunächst keine Veränderungen.







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