Einigung erzielt Paulinenstift in Nastätten muss nicht schließen 30.12.2025, 20:00 Uhr

i Das Paulinenstift in Nastätten kann nun durch kommunale Mittel erhalten werden. Marta Fröhlich

In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten Ereignisse 2024: Nach der Schocknachricht im Frühjahr im Dezember endlich Aufatmen im Kreis: Das Paulinenstift in Nastätten muss nicht schließen. Vorerst.

Bis in die letzten Wochen des Jahres rang der Rhein-Lahn-Kreis um die Rettung des Paulinenstifts in Nastätten. Nachdem im Frühjahr feststand, dass die Gesellschafter des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) das Krankenhaus im Blauen Ländchen nicht weiter finanzieren wollen, musste der Kreis in die Bresche springen.

