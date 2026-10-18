Auf der Paul-Morant-Allee sorgen Bauarbeiten in den nächsten Wochen für wechselnde Sperrungen. Anwohner sowie Besucher von Märchenwald, Sportplatz und Tennisclub sollten sich auf Umwege einstellen und mehr Zeit einplanen.
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Auf der Paul-Morant-Allee in Burgschwalbach kommt es in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder zu Verkehrseinschränkungen. Grund dafür sind verschiedene Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Medientrasse, der Anlage von Parkplätzen sowie einem Löschwasserbehälter für die Burg.