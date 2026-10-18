Baustelle rund um die Burg Paul-Morant-Allee in Burgschwalbach wird gesperrt Christopher Kahl 18.10.2026, 18:00 Uhr

i Burgschwalbachs Bürgermeister Daniel Sauerwein vor der Bauabsperrung an der Paul-Morant-Allee. Christopher Kahl

Auf der Paul-Morant-Allee sorgen Bauarbeiten in den nächsten Wochen für wechselnde Sperrungen. Anwohner sowie Besucher von Märchenwald, Sportplatz und Tennisclub sollten sich auf Umwege einstellen und mehr Zeit einplanen.

Auf der Paul-Morant-Allee in Burgschwalbach kommt es in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder zu Verkehrseinschränkungen. Grund dafür sind verschiedene Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Medientrasse, der Anlage von Parkplätzen sowie einem Löschwasserbehälter für die Burg.







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