1,5 Millionen Euro investiert
Passend zur Kirmes: Turnhalle Niederneisen ist bereit
Bernd Wagenbrenner (links) und Marcel Willig freuen sich mit Niederneisen, dass am Wochende die Kirmes in der altehrwürdigen und
Bernd Wagenbrenner (links) und Marcel Willig freuen sich mit Niederneisen, dass am Wochende die Kirmes in der altehrwürdigen und nach der Sanierung hochmodernen Turnhalle gefeiert werden kann.
Uli Pohl

Eine vereinseigene Halle ist für jeden Sportverein ein Segen – kann aber auch sehr kostspielig werden. Diese Erfahrung machte die TuS Niederneisen bei der jüngsten Sanierung. Nun kann man sich freuen, denn die Halle steht wieder zur Verfügung.

Lesezeit 3 Minuten
Die TuS Niederneisen ist ein erfolgreicher Sportverein, das ist hinlänglich bekannt. Doch zu welchem Endspurt der Verein in den vergangenen Wochen angezogen hat, um die Turnhalle nach jahrelanger Umbauphase rechtzeitig zur Kirmes nutzen zu können, ist mehr als beachtlich.
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