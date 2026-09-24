Nach Messerangriff in Kirberg Passanten stoppen Angriff: Ermittler loben Zivilcourage Rolf Goeckel 24.09.2026, 10:00 Uhr

i Vor wenigen Tagen ist es in Hünfelden-Kirberg zu einer Messerattacke gekommen, bei der ein Mann in einer Bäckerei auf eine Frau eingestochen haben soll. Gestoppt wurde er von Passanten. Dafür loben die Ermittler nun die Zivilcourage. Bernd Weißbrod/dpa

Was würden Sie tun, wenn Sie sehen würden, wie ein Mann auf eine Frau einsticht? Hilfe rufen? Weglaufen? Oder den Angreifer stoppen? Letzteres taten Passanten beim Messerangriff in Kirberg vor wenigen Tagen – und werden dafür gelobt statt bestraft.

Mehrere Tage nach der Messerattacke auf eine Frau in einer Bäckerei in Hünfelden-Kirberg liegt der mutmaßliche Täter noch in einem Krankenhaus, wie die ermittelnde Staatsanwältin Iris Wolff von der Limburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Der Mann musste aufgrund eines Lungenrisses notoperiert werden.







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