Was würden Sie tun, wenn Sie sehen würden, wie ein Mann auf eine Frau einsticht? Hilfe rufen? Weglaufen? Oder den Angreifer stoppen? Letzteres taten Passanten beim Messerangriff in Kirberg vor wenigen Tagen – und werden dafür gelobt statt bestraft.
Lesezeit 1 Minute
Mehrere Tage nach der Messerattacke auf eine Frau in einer Bäckerei in Hünfelden-Kirberg liegt der mutmaßliche Täter noch in einem Krankenhaus, wie die ermittelnde Staatsanwältin Iris Wolff von der Limburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Der Mann musste aufgrund eines Lungenrisses notoperiert werden.