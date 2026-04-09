Städtepartnerschaften mit Orten in Frankreich oder England gibt es in der Region einige – Nassau hat nun aber ein Bündnis mit der gleichnamigen Stadt auf den Bahamas abgeschlossen. Eine Delegation von der Lahn war zur Unterzeichnung dort.
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Es war zunächst ein kühner Plan, der dann immer konkreter wurde und der nun mit der Unterzeichnung einer Partnerschaftsurkunde abgeschlossen wurde. Eine Delegation aus Nassau war in der gleichnamigen Stadt auf den Bahamas zu Gast, wo das Bündnis der ungleichen Städte beschlossen wurde.