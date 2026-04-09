Partnerschaft unterzeichnet Partnerschaft mit den Bahamas besiegelt Andreas Galonska 09.04.2026, 12:00 Uhr

i Große Freude herrschte bei den deutschen Besuchern nach der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde mit Nassau auf den Bahamas. Beide Städte setzen gemeinsam auf einen Austausch, der vielfältige Aspekte beinhalten wird. Manuel Liguori

Städtepartnerschaften mit Orten in Frankreich oder England gibt es in der Region einige – Nassau hat nun aber ein Bündnis mit der gleichnamigen Stadt auf den Bahamas abgeschlossen. Eine Delegation von der Lahn war zur Unterzeichnung dort.

Es war zunächst ein kühner Plan, der dann immer konkreter wurde und der nun mit der Unterzeichnung einer Partnerschaftsurkunde abgeschlossen wurde. Eine Delegation aus Nassau war in der gleichnamigen Stadt auf den Bahamas zu Gast, wo das Bündnis der ungleichen Städte beschlossen wurde.







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