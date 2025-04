In der jüngsten Bauausschusssitzung in Nassau wurde über die Situation für Behinderte in der Stadt gesprochen. Konkret ging es um eine Begehung, die der Beigeordnete Lothar Hofmann (SPD) zusammen mit Bernd Dietrich, dem kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderung im Rhein-Lahn-Kreis, unternommen hat.

Begleitet wurden beide von Lars Hilgert, Ordnungsamtsleiter der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, und Thomas Kunkler, Ratsmitglied für die FWG Forum Nassauer Land, dem Hofmann für viele hilfreiche Anregungen dankte. Heiterkeit kam im Ausschuss auf, als von den Mindestvorgaben für Behindertenparkplätze berichtet wurde: „Bernd Dietrich erklärte, dass die Mindestanzahl bei drei Plätzen pro 100.000 Einwohnern liegt“, führte Lothar Hofmann aus. Ein Parkplatz für Behinderte muss mindestens 3,50 Meter breit sein, das Gefälle auf der Stellfläche darf 3 Prozent nicht überschreiten. Lothar Hofmann listete etliche ausgewiesene Parkplätze im Nassauer Stadtgebiet auf und machte darauf aufmerksam, dass manche von ihnen nicht den Vorschriften genügen. Ihsan Kiziltoprak (FWG Forum Nassauer Land) wies darauf hin, dass manche Behindertenplätze abgelehnt worden seien, da teils Halteplätze für die allgemeine Kundschaft wichtiger seien. In der Diskussion wurde erwähnt, dass manche – teils bekannte – Autofahrer als Dauerparker auf bestimmten Plätzen stehen, was nicht in Ordnung ist.

„Das würde aber wegen der Beleuchtung einen hohen Aufwand bedeuten.“

Der Beigeordnete Lothar Hofmann zu einer möglichen Verlegung des Überwegs für Fußgänger am Rathaus.

Bei der Begehung mit dem Behindertenbeauftragten wurde außerdem verdeutlicht, dass es wünschenswert sei, wenn bestimmte Bordsteine im Stadtgebiet bis auf ein Nullniveau abgeflacht würden, damit Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollator keine Probleme haben. Als Beispiele wurden das Obertal und der Überweg in der Nähe der Volksbank genannt. Am Rathaus/Marktplatz wurde über die Verlegung des Übergangs um fünf Meter nachgedacht. „Das würde aber wegen der Beleuchtung einen hohen Aufwand bedeuten“, meinte Lothar Hofmann. Auch dort könnte man den Bordstein auf null absenken, doch hätten es Behinderte auf der Rathausseite mit einem ungünstigen Kleinpflaster zu tun. An manchen Stellen wurden Behindertenparkplätze genannt, einige Plätze – etwa am Bahnhof – wurden bei dem Rundgang aber nicht berücksichtigt. Nach der Bestandsaufnahme wurde der Betrag für den Umbau von Bordsteinen von Lothar Hofmann auf rund 10.000 Euro beziffert. Ihsan Kiziltoprak regte an, dass an Kitas und Schulen Markierungen für die Wege für Kinder sinnvoll seien. „Diese Markierungen sind aber nicht zulässig. Sie suggerieren einen Gehweg, der nicht da ist“, erklärte Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) dazu.

In dem Zusammenhang wollte Petra Wiegand (CDU) wissen, wer für einen Bordsteinumbau beauftragt werden muss. Dazu müsse laut Lothar Hofmann ein Planungsbüro einen Auftrag erhalten. Wiegand vermutete, dass dasselbe Büro eingeschaltet werden kann, das das Verkehrskonzept für Nassau ausgearbeitet hat. „Der Auftrag wurde abgearbeitet, das Büro gibt es nicht mehr“, antwortete Manuel Liguori zur Überraschung der Ausschusskollegin. Mehrere Ausschussmitglieder zeigten sich unzufrieden mit der Leistung der Planerin, da etliche von ihr vorgeschlagene Punkte von den Ausschüssen und dem Stadtrat abgelehnt wurden. Eigentlich müsse man Geld zurückverlangen, hieß es zum Verkehrskonzept. „Das Bauamt soll das ausarbeiten“, forderte Wolfgang Spitz (FWG Forum Nassauer Land). Protokollant Sebastian Bode, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter des Bauamts der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau, erhielt dazu das Wort: „Wir können in der VG keine Leistungsverzeichnisse aufstellen, wir haben keine Bauingenieure“, erklärte er. „Selbst wenn die VG die Ingenieure hätte, dann wäre das keine kostenfreie Leistung“, ergänzte Lothar Hofmann.

Diskussion über fehlende Information zu Sperrung

„Wieso hat es wegen der Sperrung des Amtsplatzes keine Info gegeben?“, fragte Ihsan Kiziltoprak. Er habe nur über Facebook davon erfahren. Am Amtsplatz soll das an vielen Stellen wackelige Pflaster hergerichtet werden. „Wir sind ganz froh, dass wir dafür eine Firma gefunden haben“, warf Manuel Liguori zunächst ein. „Der Amtsplatz wird stiefmütterlich behandelt!“, warf Kiziltoprak dem Stadtchef vor, der das sofort zurückwies. „Die Sperrung steht seit dem 26. März online“, merkte Lars Großmann (CDU) zu einer Meldung im Online-Amtsblatt an. Der Hinweis auf Bauarbeiten am Amtsplatz sei also nicht untergegangen.

Von Petra Wiegand kam die Anregung, dass sich im Kurpark vor allem abends viel Müll ansammelt. Eine einzige Mülltonne sei oft proppenvoll, andere Behälter in der Nähe werden hingegen nicht beachtet. Manuel Liguori nahm den Hinweis auf und meinte, dass sich der Bauhof um das Aufstellen einer weiteren Mülltonne im Park kümmern soll. Lothar Hofmann ging auf eine frühere Entscheidung ein, bei der über einen Snackautomaten in der Bahnhofstraße gesprochen wurde. In Nassau hatte man sich gegen den Warenautomaten ausgesprochen, die zuständigen Gremien im Rhein-Lahn-Kreis haben aber anders entschieden und den Automaten nun genehmigt. Der Antrag auf einen weiteren Warenautomaten wurde zurückgezogen.