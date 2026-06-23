Parkplätze neu geordnet
Parkplätze an der Lahn in Nievern neu aufgeteilt
Auf dem Parkplatz an der Lahn in Nievern wurde nicht nur für viel frische Farbe gesorgt, die Flächen sind auch anders aufgeteilt
Auf dem Parkplatz an der Lahn in Nievern wurde nicht nur für viel frische Farbe gesorgt, die Flächen sind auch anders aufgeteilt worden.
Andreas Galonska

Zu einer neuen Aufteilung der Parkplätze an der Lahn ist es in Nievern gekommen. Bei der Maßnahme aus dem Dorferneuerungskonzept wurden die Stellflächen breiter, dafür sind es insgesamt auch weniger Halteplätze geworden.

Lesezeit 2 Minuten
Ganz neu zeigt sich der Parkplatz an der Lahn in Nievern. Dort sind die Stellflächen für Autos kürzlich deutlich verändert worden. Kurzfristig wurde es noch etwas enger mit dem Parken in der Lahngemeinde, als das Areal zwischen dem Hotel und der nahen Lahn anders markiert wurde.

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