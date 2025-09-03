Nach langer Diskussion wurde in Nassau das frei Parken in etlichen Straßen beschlossen, doch mit der Umsetzung der neuen Regeln hapert es. Dazu hat die Fraktion FWG/Forum einige Fragen, auf die der zuständige Beigeordnete reagiert.

Mitglieder der Fraktion und des Bauausschusses von FWG/Forum Nassauer Land mussten kürzlich laut einer Mitteilung von Fraktionssprecher Christian Danco feststellen, dass in einigen Straßen in Nassau weiterhin ein Parken in der Zeit von 8 bis 18 Uhr nur für zwei Stunden möglich ist. Dies widerspricht dem einstimmigen Beschluss des Stadtrates vom Dezember 2024. Von der FWG/Forum gab es dazu einige Fragen.

Damals wurde das Einvernehmen erteilt, dass die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems-Nassau die Bewirtschaftung mittels Parkscheibe der öffentlich zugänglichen Parkplätze in der Straße „Am grauen Turm“, der unteren Bahnhofstraße, der Freiherr-vom-Stein-Straße, der Grabenstraße, Lahnstraße 10, der Mühlpforte und der Gerhardt-Hauptmann-Straße ab Abzweig Milchstraße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße künftig – frühestens vom Jahresbeginn 2025 ab – aufgibt, sodass hier ein zeitlich unbeschränktes Parken für die Verkehrsteilnehmer möglich ist. Die Fraktion FWG/Forum habe erwartet, dass der Beschluss des Rates unverzüglich korrekt umgesetzt wird. Die Fraktion FWG/Forum fordert eine Erklärung, warum der Beschluss eine falsche verkehrsbehördlichen Anordnung zur Folge hatte und wer die Mehrkosten übernimmt.

„Es bringt in dieser Diskussion aus meiner Sicht die Sache nicht voran, wenn immer wieder ein Schuldiger gesucht wird, weil es nicht schneller vorangeht, weil viele am Prozess beteiligt sind.“

Der Beigeordnete Lothar Hofmann (SPD)

Lothar Hofmann (SPD), Beigeordneter der Stadt Nassau und zuständig für die Verkehrsthemen, erläutert dazu: „Bei der Umsetzung unseres Verkehrskonzeptes handelt es sich um ein komplexes Thema, das sieht man auch an den intensiven und vielen Diskussionsbeiträgen der Mandatsträger. Es bringt in dieser Diskussion aus meiner Sicht die Sache nicht voran, wenn immer wieder ein Schuldiger gesucht wird, weil es nicht schneller vorangeht, weil viele am Prozess beteiligt sind“, betont Lothar Hofmann.

Nach dem Stadtratsbeschluss vom 17. Februar sei die VG-Verwaltung eingeschaltet worden. Außerdem sei ein Termin mit der Verkehrsplanerin für Ende Februar vereinbart worden, bei dem die Vertreter der Stadt Nassau dann erfuhren, dass es ihr Büro geschlossen wurde. „Wir waren jedoch im Gespräch so verblieben, dass wir noch einen Vermerk zu unserer Begehung bekommen würden“, fügt Lothar Hofmann an. Dies habe sich dann als Missverständnis herausgestellt. Die Umsetzung wurde dann mit der Ordnungsverwaltung der Verbandsgemeindeverwaltung in Angriff genommen.

Schilder hatten längere Lieferzeit

Die Verwaltung hat einen ersten Entwurf zur Parkregelung erarbeitet und in die Anhörung von zu beteiligten Stellen gegeben. Bei der Ausfertigung habe sich dann der Fehler mit den nicht zu bewirtschaftenden Straßen eingeschlichen, der laut Hofmann ohne großen Aufwand zu beheben sei. Die Schilder konnten als Ersatz im Bauhof gelagert werden. Zur Umsetzung der Motorradparkplätze, die ja auch in einem verkehrsberuhigten Bereich angelegt werden sollten, habe es nach einer Besprechung mit dem Fachbereichsleiter des Ordnungsamtes und mit den Beigeordneten eine Begehung gegeben. Es sei dann vereinbart worden, dass eine probeweise Markierung mit gelben Streifen erfolgt.

Nach der verkehrsbehördlichen Anordnung mit der Benennung und dem Text der erforderlichen Schilder habe der Leiter des Bauhofs die Schilder bestellt, die dann eine Lieferzeit nach sich zog. Außerdem sei es zu Personalausfällen gekommen, nachdem die Schilder beim Bauhof eingetroffen waren. „Der Bauhof konnte lediglich das Tagesgeschäft aufrechterhalten“, hebt Lothar Hofmann hervor. Nachdem eine leichte personelle Entspannung eingetreten war, habe der Bauhof die Schilder montiert. Die Markierung der Motorradparkplätze konnte nicht mehr zeitnah realisiert werden und wurde dann auf das nächste Frühjahr verschoben, weil die Markierungen durch den Michelsmarkt in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.

„Das Echo ist entsprechend, das Ansehen des Rates beschädigt.“

Christian Danco, Fraktionssprecher FWG Forum Nassauer Land

Christian Danco zeigt sich mit den Antworten Lothar Hofmanns nicht einverstanden und verweist auf den Stadtratsbeschluss vom Dezember 2024, der „komplett falsch“ umgesetzt worden sei. „Es kann und soll hier nicht darum gehen, eine schuldige Einzelperson auszumachen“, erklärt Danco. Es müsse aber geklärt werden, in welchem Teil des Ablaufs und des Systems dieser Fehler entstanden ist. Dies sei allein für die Übernahme entstandener Mehrkosten von Bedeutung. „Zudem ist die Problematik im Zusammenspiel ehrenamtlich Tätiger in der Stadt und hauptamtlicher Verwaltung leider nicht neu. Ein ,Weiter so‘ erscheint also schon grundsätzlich nicht zielführend, immerhin gilt es solche Fehler für die Zukunft zu verhindern“, betont Christian Danco.

Am Ist-Zustand habe sich bei der Beschilderung der Nassauer Straßen nichts geändert. Die Bürgerinnen und Bürger müssen denken, dass ihnen der Stadtrat einen „vortrefflichen Schildbürgerstreich“ gespielt hat. „Das Echo ist entsprechend, das Ansehen des Rates beschädigt“, befürchtet Christian Danco, der sich fragt, warum der Fehler nicht längst behoben wurde.

Zusätzliche Kosten befürchtet

„Es wird aber geradezu grotesk, wenn derselbe Bauhof die von ihm nicht zu vertretenden Fehler nun beheben muss und dafür dann Zeit haben soll“, merkt Danco weiter an. Zudem entstehen aus seiner Sicht dem Bauhof und der Stadt weitere unverschuldet entstandene Kosten. „In unserer Haushaltslage und bei der geschilderten Belastung des Bauhofs muss man auch hier fragen: wie hoch sind die und wer übernimmt die?“, so die Frage des FWG-Fraktionssprechers. Er erwartet, dass die Fragen kurzfristig beantwortet und die Regelungen unverzüglich gemäß Ratsbeschluss umgesetzt werden, sowie dass eine unmissverständliche Information der Bürgerinnen und Bürger erfolgt.