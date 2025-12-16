Marktumbau in Bad Ems Parkdeck bei Rewe soll nutzbar bleiben Andreas Galonska 16.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Parkdeck am Rewe-Petz-Markt ist oft gut besetzt. Auch bei der Umbauphasen des Markts, die im kommenden Jahr beginnen wird, sollen die Stellflächen nach Möglichkeit weiter nutzbar bleiben. Andreas Galonska

Der große Umbau des Rewe-Petz-Markts auf der Wipsch in Bad Ems soll im dritten Quartal 2026 starten. Dabei ist vorgesehen, dass das Parkdeck weitgehend geöffnet bleiben soll.

Im kommenden Jahr wird es mit der Umgestaltung des Rewe-Petz-Markts auf der Wipsch in Bad Ems losgehen. Das wurde kürzlich nach einem Gespräch von Stadtbürgermeister Oliver Krügel mit Investor Rüdiger von Stengel deutlich. Wichtig für alle Bad Emser ist dabei die Ankündigung, dass das Parkdeck auch während der Bauphase weitgehend geöffnet bleiben soll.







