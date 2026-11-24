Mutter und Zwillinge kehren nach Monaten im Ausland nach Dornburg zurück – einen herzlichen Empfang und viel Unterstützung erfahren sie vor Ort. Die erzwungene Unterbrechung von Schule und Ausbildung wirft jedoch Fragen an die Migrationspraxis auf.
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Die in Dornburg-Frickhofen lebenden palästinensischen Zwillinge Jana und Joud Abuzour mussten im Februar dieses Jahres mit ihrer Mutter Aziza aus Deutschland nach Rumänien ausreisen. Zunächst war ihr Asylantrag abgelehnt worden, dann auch ihr Antrag auf Duldung.