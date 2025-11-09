Scharping enthüllt Wegschild Otto-Wels-Weg Altendiez erinnert an mutigen Demokraten Thorsten Kunz 09.11.2025, 18:00 Uhr

i Jens Feld (von links) und Rudolf Scharping enthüllen das neue Wegschild unter Beifall des Schulelternsprechers Benjamin Reichwein. Kunz Thorsten

Am Oranien-Campus Altendiez soll der Weg, der von der Bushaltestelle bis zum Eingangstor führt, jungen Menschen täglich daran erinnern, dass Demokratie Mut, Haltung und Engagement braucht.

Nur einen Tag nach der feierlichen Einweihung des Anton-Krebs-Platzes vor dem Rathaus Altendiez wurde am Samstag, 8. November, am Oranien-Campus Altendiez ein weiteres Zeichen für Erinnerungskultur und Zivilcourage gesetzt. Dort eröffnete das private Gymnasium in einer feierlichen Auftaktveranstaltung gemeinsam mit der Ortsgemeinde Altendiez, der Evangelischen Kirche und der „Ruanda Stiftung-Altendiez Inge und Theo Zwanziger“ den neuen ...







