Pfiffige Idee „Osterspaier Langhäls“-Song erobert Spotify und Co. Ulrike Bletzer 09.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Osterspaier Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid freut sich über die Popularität des Langhals-Lieds. Bletzer Ulrike

Ein kleines, selbstkomponiertes Liedchen sorgt im Internet für Furore. Die Rheingemeinde Osterspai ist wieder einmal in aller Munde. „Schuld“ daran trägt Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid, der gleich mehrere pfiffige Ideen hatte.

„Dass es so einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht“, sagt Sebastian Reifferscheid. Womit der Ortsbürgermeister von Osterspai weder eine gelungene Aktion des Gemeinderats noch eine pfiffige Initiative von Bürgern der Rheingemeinde meint. Sondern ein kleines, allem Anschein nach aber sehr gelungenes Lied.







