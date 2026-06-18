Vier Großprojekte parallel
Osterspai steht vor Jahren der Baustellen
Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid (rechts) moderierte die rund zweistündige Veranstaltung.
Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid (rechts) moderierte die rund zweistündige Veranstaltung.
Bletzer Ulrike

B42-Ausbau, Elligbrücke, Wirtschaftsweg und Bahnsanierung: Auf die Osterspaier kommen gleich mehrere Großprojekte zu. Bei der jüngsten Einwohnerversammlung wollten die Bürger wissen, welche Einschränkungen und Kosten auf sie zukommen.

Lesezeit 4 Minuten
Fußball-WM hin oder her: Bei der jüngsten Einwohnerversammlung in Osterspai war der Andrang enorm, der Pfarrtreff mit geschätzt rund 150 Teilnehmern, von denen etliche keinen Sitzplatz mehr bekamen, rappelvoll. Was angesichts der Themen, um die es hier ging, auch kein Wunder war: So viele Großprojekte auf einmal habe Osterspai noch nie erlebt, sagte Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid eingangs: „Und täglich ändert sich etwas.

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