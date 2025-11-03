Osterspai: Die neue Martinimarktkönigin heißt Kayra I.

Der Martinimarkt in Osterspai bot den Besuchern am vergangenen Wochenende nicht nur ein buntes Markttreiben, sondern auch einen weiteren Höhepunkt: Die neue Martinimarktkönigin stellte sich vor.
Lesezeit 3 Minuten
Den Trick mit den Kerzen sollte man sich merken. Die Osterspaier hätten ganz viele davon angezündet, damit es beim Martinimarkt trocken bleibt, berichtete Marktmeisterin Katja Wachsmann: „Bis jetzt hat es gehalten – und es bleibt auch so.“ So konnte er zumindest tagsüber ohne einen einzigen Regentropfen über die Bühne gehen, der 32.