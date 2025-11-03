Nachfolgerin vorgestellt Osterspai: Die neue Martinimarktkönigin heißt Kayra I. Ulrike Bletzer 03.11.2025, 15:00 Uhr

i Das Geheimnis ist gelüftet: Lara I. (rechts) hat ihre Nachfolgerin Kayra I. gerade aus dem Burggarten geholt. Bletzer Ulrike

Der Martinimarkt in Osterspai bot den Besuchern am vergangenen Wochenende nicht nur ein buntes Markttreiben, sondern auch einen weiteren Höhepunkt: Die neue Martinimarktkönigin stellte sich vor.

Den Trick mit den Kerzen sollte man sich merken. Die Osterspaier hätten ganz viele davon angezündet, damit es beim Martinimarkt trocken bleibt, berichtete Marktmeisterin Katja Wachsmann: „Bis jetzt hat es gehalten – und es bleibt auch so.“ So konnte er zumindest tagsüber ohne einen einzigen Regentropfen über die Bühne gehen, der 32.







Artikel teilen

Artikel teilen