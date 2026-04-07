Aktion im Märchenwald Osternestsuche in Burgschwalbach lockt Besucher an Christopher Kahl 07.04.2026, 13:30 Uhr

i Auch der kleine Hannes Röppel war erfolgreich und präsentierte stolz mit seinem Cousin Lennard das gefundene Osterei. Christopher Kahl

Der Märchenwald in Burgschwalbach wird seit 1962 von Tausenden Familien besucht. An Ostermontag lud der Verein „Freundeskreis der Kinder Burgschwalbach“ traditionell zur beliebten Osternestsuche. Und wie immer kamen viele.

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel, wie man ihn sich schöner kaum vorstellen kann, verwandelte sich der Märchenwald oberhalb der imposanten Burg Schwalbach am Ostermontag erneut in ein lebendiges Paradies für Familien. Der Verein „Freundeskreis der Kinder Burgschwalbach“ hatte traditionell zur beliebten Osternestsuche eingeladen – und zahlreiche kleine und große Gäste folgten diesem Ruf.







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