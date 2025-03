Hochzufrieden zeigte sich das Orgateam des neuen Osterhasenmarktes in Burgschwalbach. 20 Stände lockten zahlreiche Besucher zum Bummeln und Schmökern ein.

Bei frühlingshaften Temperaturen und guter Stimmung fand am Samstag der erste Osterhasenmarkt auf dem Dorfplatz in Burgschwalbach statt. Von 11 bis 16 Uhr verwandelte sich das Areal in ein buntes Markttreiben, das zahlreiche Besucher aus nah und fern anlockte.

Rund 20 Stände boten ein abwechslungsreiches Sortiment: Von handgefärbten „Ostereiern“ vom Sonnenhof aus Aarbergen über handgefertigte Dekorationsartikel bis hin zu liebevoll gestalteten Osterkränzen – hier war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die örtlichen Vereine „Fidelio“ und „Dreierlei“ verwöhnten die Gäste mit frisch gegrillter Bratwurst und hausgemachten Waffeln – ein Genuss, der auf große Begeisterung stieß. Nicht nur die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten: Der Waldkindergarten Zollhaus lud die jüngsten Besucher zum kreativen Basteln ein. Mit viel Freude und Fantasie wurden Ostermotive gemalt, geschnippelt und geklebt – ein Highlight für die kleinen Marktbesucher.

Das Organisationsteam um Marianne Schneider zeigte sich am Ende hochzufrieden mit der Premiere. „Die Idee für den Osterhasenmarkt entstand auf dem Märchenhaften Weihnachtsmarkt – und es war ein voller Erfolg“, so Schneider. Aufgrund der positiven Resonanz steht einer Wiederholung im nächsten Jahr nichts im Wege. Mit diesem gelungenen Auftakt hat Burgschwalbach eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen, die das kulturelle Leben bereichert und die Dorfgemeinschaft stärkt. Die Besucher dürfen sich bereits jetzt auf eine Fortsetzung freuen.