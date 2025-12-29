Ortsgemeinde Buch steht auf dem Siegertreppchen

Mehr für die Jugend tun - das hat man in Buch wörtlich genommen, denn dort ist das Engagement für die jungen Leute besonders groß. Dafür gab es jetzt einen Sonderpreis beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.
Lesezeit 3 Minuten
Die Ortsgemeinde Buch hat beim Finale des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ die Silbermedaille gewonnen und erhielt einen Sonderpreis für „Kinder- und Jugendfreundliche Dorferneuerung“. Ausschlaggebend für den Sonderpreis sei das Leuchtturmprojekt Kuckucks-Zeitung der Gemeinde gewesen, für die 20 junge Redakteure im Alter von fünf bis 15 Jahren verantwortlich seien.