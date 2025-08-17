Bariton Benjamin Appl und Akkordeonist Martynas Levickis entführten das Publikum der Oraniensteiner Schlosskonzerte auf eine musikalische Weltreise. Dabei begeisterten sie mit einer Mischung aus Romantik, Swing und amerikanischer Moderne.

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis boten Bariton Benjamin Appl und Akkordeonist Martynas Levickis bei den Oraniensteiner Konzerten am Samstagabend, 16. August. Unter dem Motto „Wien – Paris – Berlin – New York“ hatten sie Musik ausgewählt, die in diesen kulturellen Zentren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden war.

Da trafen sich die unterschiedlichsten Stilrichtungen wie die Spätromantik eines Gustav Mahler, französischer Impressionismus des Ravel, Expressionismus des frühen Schönberg, die kontrastreiche Musiksprache Kurt Weills sowie amerikanische Moderne mit Jazzeinflüssen von Leonard Bernstein und George Gershwin oder swingender Cole Porter. Dabei ist das Akkordeon bei diesen Kompositionen nicht das originale Begleitinstrument, gibt den Interpretationen aber eine ganz eigene Prägung.

Musikalisch ging es von Wien bis nach New York

Die beiden sympathischen jungen Musiker starteten in Wien mit Liedern von Gustav und Alma Mahler, Erich Wolfgang Korngold und Arnold Schönberg. Das melancholische „Wenn mein Liebchen Hochzeit macht“ von Gustav Mahler erhielt durch die gezogenen Akkordeonklänge noch einmal einen besonders traurigen Touch, während Schönbergs leicht frivoles „Gigerlette“ keck und frech daher kam.

Ein bisschen schwierig schien zu Beginn die dynamische Feinabstimmung zwischen Bariton und Akkordeon, sodass man leider die Texte oft kaum verstand. Das besserte sich aber bei den Liedern zum Thema Paris deutlich. Das innige Liebeslied „A Chloris“ von Reynaldo Hahn wurde von Martynas Levickis liebevoll zart begleitet und von Benjamin Appl hinreißend und gut verständlich gesungen. Auch die drei Lieder des Don Quichotte an seine verehrte Dulcinea gelangen prächtig: leidenschaftlich die „Chanson romanesque“, versonnen gefühlvoll „Chanson épique“ und in der „Chanson à boire“ war die zunehmende Trunkenheit nicht zu überhören.

Romantik trifft auf Humor

Mit Friedrich Holländer und Kurt Weill ging es zu Beginn des zweiten Teils nach Berlin. Der unvergessene Marlene-Dietrich-Song aus dem Film „Der Blaue Engel“ gelang den beiden Musikern ausgezeichnet. Appl fand hier genau den richtigen Ton, auch wenn das Lied eigentlich auf eine Frau zugeschnitten ist. Weills „Berlin im Licht“ zeigte auch musikalisch die Vielschichtigkeit der Großstadt. Leidenschaftlich erklang sein Tango „Youkali“ und die süffisant-hintersinnige „Moritat vom Mackie Messer“ wurde begeistert gefeiert.

Kurt Weill, der wegen seiner jüdischen Abstammung während des Nationalsozialismus nach Amerika floh, tauchte auch beim Thema New York noch mal auf mit seinem romantischen „September Song“. Auch das gelang dank des diesmal samtigen Baritons von Benjamin Appl und des einfühlsamen Akkordeonspiels von Martynas Levickis wunderbar. Zuvor konnte man bei der humorvollen Hommage an den Walzerkönig „By Strauss“ von George Gershwin schmunzeln. Gegensätzlich waren die beiden Folksongs von Aaron Copland: Nach dem wehmütigen „Long time ago“, in dem ein Mann den Verlust seiner verstorbenen Liebsten beklagt, brachte das übermütige „I bought me a cat“ Heiterkeit in die Schlosskapelle.

Lockerer Swing rundete den Abend ab

Lockeren Swing gab es mit Cole Porters „Begin the Beguine“. Mit „I got Rythm“ von Gershwin endete der offizielle Teil des Programms. Mit drei Solostücken zeigte Marynas Levickis sein außergewöhnliches Können. Als Erstes hörte man den bekannten Walzer op.64, Nr.2 von Frédéric Chopin, der durch das Akkordeon etwas den Charakter einer Valse Musette erhielt. Großartig leidenschaftlich geriet „Oblivion“ von Astor Piazzolla. Die Etüde Nr.6 für Akkordeon zeigte mit auf- und absteigenden rasanten Glissandi und wogenden Klängen die ganze Bandbreite des Instrumentes. Das Publikum war so begeistert, dass die beiden Musiker das witzige Lied vom Kauf einer Katze von Copland am Ende noch einmal wiederholten.