Stadtrat votiert für Erhaltung Oranienbad Diez: Sanierung für 18 Millionen Euro 19.09.2025, 18:00 Uhr

i Das Oranienbad ist auch ein fester Bestandteil des Sportunterrichts zahlreicher Schulen, die Kinder werden dann auch mit dem Schulbus nach Diez gefahren. Johannes Koenig

Das Oranienbad in Diez ist stark sanierungsbedürftig. Der Bedarf ist seit Jahren bekannt. Nun hat sich auch der Diezer Stadtrat grundsätzlich für den Erhalt des Bads und die Beauftragung eines Planungsbüros ausgesprochen.

Die Uhr kann man zwar noch nicht danach stellen, aber die dringend notwendige Sanierung des Diezer Oranienbads findet sich seit Jahren regelmäßig auf der Tagesordnung des Stadtrats wieder. In der Regel informiert dabei der Erste Beigeordnete und Geschäftsführer des Oranienbads, Marco Rosso, über den Stand der Dinge.







