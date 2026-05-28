Privatschule in Altendiez: Oranien-Campus: Strafanzeige gegen Ex-Schulleiter
Privatschule in Altendiez
Oranien-Campus: Strafanzeige gegen Ex-Schulleiter
Der ehemalige Schulleiter des Oranien-Campus Altendiez soll versucht haben, die Entfernung eines Betriebsratsmitgliedes durchzusetzen. Drei Betriebsräte schildern, wie ihr ehemaliger Chef versucht haben soll, ihre Arbeit zu sabotieren.
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Kürzlich erregte die Absetzung des Schulleiters der Privatschule Oranien-Campus Altendiez große Aufmerksamkeit. Nun werden neue Vorwürfe laut. Der Mann soll unter anderem den Betriebsrat bekämpft haben, was laut Paragraf 119 Betriebsverfassungsgesetz eine Straftat ist.