Privatschule in Altendiez Oranien-Campus: Strafanzeige gegen Ex-Schulleiter 28.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Vorwürfe, die gegen den ehemaligen Schulleiter erhoben werden, wiegen schwer. Thorsten Kunz. Kunz Thorsten

Der ehemalige Schulleiter des Oranien-Campus Altendiez soll versucht haben, die Entfernung eines Betriebsratsmitgliedes durchzusetzen. Drei Betriebsräte schildern, wie ihr ehemaliger Chef versucht haben soll, ihre Arbeit zu sabotieren.

Kürzlich erregte die Absetzung des Schulleiters der Privatschule Oranien-Campus Altendiez große Aufmerksamkeit. Nun werden neue Vorwürfe laut. Der Mann soll unter anderem den Betriebsrat bekämpft haben, was laut Paragraf 119 Betriebsverfassungsgesetz eine Straftat ist.







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