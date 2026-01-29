Bildungsstandort Diez erhalten
Optonia künftig vollständig in kommunaler Trägerschaft
Von links nach rechts: Annette Wick, Holger Werner und Maren Busch sind überzeugt: die Kommunalisierung der Optonia hilft dabei, langfristig den Bildungsstandort Diez zu sichern.
Oliver Schäffer

Stadt und Verbandsgemeinde erwarben gemeinsam die bisher dem Land Rheinland-Pfalz gehörenden 90 Prozent an der Augenoptikerschule Optonia. Damit soll der Bildungsstandort in Diez für die Zukunft gestärkt werden.

Die Optonia, nach eigenen Angaben Deutschlands größte private Fachschule für Augenoptik und Optometrie, mit Sitz in Diez befindet sich ab sofort vollständig in kommunaler Trägerschaft. Die bislang vom Land Rheinland-Pfalz gehaltenen Gesellschaftsanteile wurden an die Stadt Diez und die Verbandsgemeinde (VG) Diez übertragen.

