Ein Opernsänger am Dirigentenpult: Mit Falko Hönisch hat der Traditionschor Cäcilia Dahlheim einen ungewöhnlichen Leiter gewonnen, der Franz Rudolf Stein beerbt. Neue Probenzeiten, spannende Projekte und ein Jubiläum prägen den Aufbruch.

„Dongdungdung, diridiridong.“ Wie bitte? Macht nichts, muss man nicht unbedingt verstehen. Schließlich reichen lautmalerische Gebilde, um die Stimmbänder zu lockern, warm zu werden, sich einzusingen. So erst neulich montags abends wieder geschehen, als sich der Gemischte Chor Cäcilia Dahlheim im Dorfgemeinschaftshaus Prath zu seiner wöchentlichen Probe getroffen und das Warmsingen kurzerhand auf den Sportplatz verlegt hat.

„Bei so einem tollen Wetter bietet sich das doch an“, findet Falko Hönisch, der neue Chorleiter des rund 50-köpfigen und damit außergewöhnlich gut aufgestellten Ensembles, bei dem er Anfang August in musikalischer Hinsicht die Regie übernommen hat.

Abschied des alten Chorleiters Franz Rudolf Stein schon lange angekündigt

Jetzt aber mal von Anfang an. Zwölf Jahre lang hat Franz Rudolf Stein die „Cäcilianer“ sehr erfolgreich geleitet und dabei unter anderem zum Meisterchortitel geführt. „Er hat uns aber schon vor etwa anderthalb Jahren gesagt, dass er aus Altersgründen aufhören würde“, erzählt Holger Monschauer, der Erste Vorsitzende des Chors, dessen Sängerinnen und Sänger aus zehn verschiedenen Dörfern bis hin zum circa 17 Kilometer entfernten Frücht kommen. „Da hatten wir ein Problem. Denn hier in der Diaspora einen Chorleiter oder eine Chorleiterin zu finden, ist nicht gerade einfach“, sagt Monschauer.

Es hat direkt Klick gemacht.

Holger Monschauer

Der entscheidende Tipp kam von Jan Martin Chrost: Der Bad Emser Bezirkskantor empfahl ihm, doch mal bei Falko Hönisch anzufragen. Der genießt als Konzert- und Opernsänger sowie als künstlerischer Leiter der Internationalen Musikakademie und des Festivals St. Goar einen ausgezeichneten Ruf – und hatte tatsächlich noch Kapazitäten frei. „Es hat direkt Klick gemacht“, bringt Holger Monschauer den Moment des Kennenlernens zwischen dem Chor und seinem neuen Dirigenten zusammen.

Neue Wege mit neuem Chorleiter

Da lassen sich auch logistische „Probleme“ wie das mit der anderen Rheinseite unkompliziert lösen. Weil die letzte Fähre um 21 Uhr verkehrt und der Umweg über die Koblenzer Südbrücke nicht wirklich verlockend erscheint, hat der Chor seine Probenanfangszeit von 20 auf 19 Uhr vorverlegt.

i Seit Anfang August leitet Falko Hönisch den Gemischten Chor Cäcilia Dahlheim. Die Proben finden montags abends von 19 bis 20.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Prath statt. Bletzer Ulrike

Und: „Weil die Gemeindehalle in Dahlheim montags um diese Zeit bereits belegt ist, sind wir bis auf Weiteres in das Prather Dorfgemeinschaftshaus umgezogen“, ergänzt Holger Monschauer.

Da sind Flexibilität und die Offenheit, neue Wege zu gehen, gefragt. Aber mit diesem Chor hier klappt das zumindest bis jetzt ganz prima.

Falko Hönisch

Klar sei der Wechsel für beide Seiten mit einer gewissen Umstellung verbunden, räumt der „Neue“ ein: „Da sind Flexibilität und die Offenheit, neue Wege zu gehen, gefragt. Aber mit diesem Chor hier klappt das zumindest bis jetzt ganz prima.“ Er gehe bei seiner Arbeit mit Chören sehr stark vom Text der einzustudierenden Stücke aus, verrät er noch: „Zum Beispiel ist mir wichtig, dass bei der Vertonung des Bonhoeffer-Gedichts ‚Von guten Mächten wunderbar geborgen‘ deutlich wird, dass Bonhoeffer diesen Text in der schwärzesten Stunde seines Lebens geschrieben hat.“

Von Parallelen zwischen Chor und Stadtrat

Genug geplaudert, jetzt geht’s – diesmal drinnen – an die Arbeit. Außer Bonhoeffers „Von guten Mächten“ stehen unter anderem „Salaam mevlana salaam – shalom alechem shalom“, ein hebräisch-arabisches Friedenslied, das von seiner Aussage her kaum aktueller sein könnte, und das vor allem durch Trude Herr bekannt gewordene „Niemals geht man so ganz“ auf dem Probenprogramm. Falko Hönisch zeigt sich sehr zufrieden mit den Cäcilianern – was natürlich nicht bedeutet, dass er nicht den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag à la „Lassen Sie den letzten Ton so lange wie möglich stehen, und atmen Sie zur Not noch einmal nach“ oder „Versuchen Sie, die Stimme einfach strömen zu lassen, denn durch Drücken wird’s nicht schöner“ zu machen hätte. Ein Stück weit sei es wie im Stadtrat, erklärt Hönisch: „Um das Beste für die Bürger herauszuholen, muss man versuchen, so gut wie möglich mit den Menschen zu arbeiten, die man vor sich hat.“ Der Vergleich kommt nicht ganz von ungefähr: Der Musiker Falko Hönisch ist „nebenbei“ Politiker und als solcher Stadtbürgermeister von St. Goar.

Und hat, auch zusammen mit den Sängerinnen und Sängern rechts des Rheins, noch viel vor: „Das ganz große Event kommt im Buga-Jahr, wenn der Chor 150 Jahre alt wird“, sagt Falko Hönisch und schickt hinterher: „Und auf dem Weg dorthin wird es mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Möglichkeit geben, gemeinsam aufzutreten.“

Konzert vor der Stillen Nacht wirft Schatten voraus

Und dann ist da natürlich das Projekt, auf das sie jetzt ganz aktuell hinarbeiten: Am Dienstag, 23. Dezember, geben sie, wie alle zwei Jahre Usus, in der Dahlheimer Kirche unter dem Motto „Singen vor der Stillen Nacht“ ein Konzert – und freuen sich garantiert, wenn noch einige weitere Sänger montags abends von 19 bis 20.30 Uhr bei der Chorprobe im Prather Dorfgemeinschaftshaus in der Loreley-Burgen-Straße 2 mitsingen.