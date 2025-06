Fünf Filme unter freiem Himmel, dazu Burgblick und Rheinwind – St. Goarshausen startet eine Kino-Reihe an einem besonderen Ort. Warum das mehr ist als nur ein Sommer-Event – und was die Besucher erwartet.

Fünf Abende, fünf Filme, ein spektakulärer Ort: Ab dem 2. Juli verwandelt sich der Loreleyplatz in St. Goarshausen in ein Freiluftkino mit Rheinblick. Gemeinsam mit dem Kino-Center Nastätten lädt die Stadt zu einem ganz besonderen Open-Air-Kinoerlebnis ein. Ralf Holl von Kino-Center Nastätten und Daniel Daum, der aktuell als Erster Beigeordnete die Geschicke der Loreleystadt leitet, freuen sich schon auf diese besondere Veranstaltungsreihe.

Open-Air-Kino-Comeback in St. Goarshausen

Bis vor rund 15 Jahren gab es schon mal verschiedene Open-Air-Kino-Veranstaltungen auf der Loreley-Freilichtbühne, erinnern sich Holl und Daum, der seinerzeit noch Bühnenpächter war, zurück. Doch mit dem Pächterwechsel versandeten diese Kinoerlebnisse. „Wir sind die letzten Jahre immer wieder gefragt worden, wann wir mal wieder Kino-Open-Air machen, aber uns fehlte der Partner dazu“, berichtet Ralf Holl. „Da sind wir froh, dass wir nun mit St. Goarshausen einen Partner gefunden haben.“ Genauso glücklich äußert sich auch Daum: „Der Loreleyplatz wurde mal geschaffen, um dort Veranstaltungen zu machen. Ich freue mich darauf, dass wir mit dem Kino-Open-Air nun eine schöne Möglichkeit gefunden haben, die sich mit Blick auf die nächsten Jahre gut etablieren lässt.“

Perfekte Lage mit Rheinblick

Und einen weiteren positiven Effekt hat der Veranstaltungsort direkt am Rhein – und der Fähre nach St. Goar: Die Menschen kommen gut hin und wieder weg – und das nicht nur von der rechten Rheinseite aus. Denn nach dem Filmende wird die Personenfähre Felix die linksrheinischen Besucher wieder zurück auf die andere Rheinseite bringen, berichten die Organisatoren.

Und geht es nach dem Willen der beiden, soll die Open-Air-Kinowoche keine Eintagsfliege bleiben, sondern für die nächsten Jahre etabliert werden. Denn: „Auch mit Blick auf die Buga ist es uns wichtig, mit St. Goarhsausen zu kooperieren und die Verbundenheit zwischen Nastätten und der Loreleystadt zu signalisieren und die Marke Loreley-Nastätten entstehen zu lassen“, freut sich der Kinomacher auf die Kooperation.

Und was erwartet die Besucher beim Open-Air-Kino? „Eine Location, die ihresgleichen sucht“, schwärmt Holl von dem Veranstaltungsplatz mit Blick auf die Burg Rheinfels, die abends beleuchtet wird, „und dazu starke regionale Partner fürs Catering.“ Die Fläche wird eingezäunt und zum Rhein hin offengelassen. 800 Sitzplätze wird es geben, die bei großer Nachfrage auf bis zu 998 Plätze aufgestockt werden können. Dazu wird auf einem Bühnenpodest eine 16 mal 8 Meter große Leinwand aufgeblasen. „Das ist schon ein fetter Air-Screen, die größte in der Region“, vermutet Ralf Holl.

Filme für jeden Geschmack

Und die Filme? Eine bunte Mischung, die möglichst viele ansprechen soll: Den Anfang macht am Mittwoch, 2. Juli, „Die leisen und die großen Töne“, der zwar schon Ende Dezember 2024 in die Kinos kam, „den man sich aber auch gut zweimal anschauen, vor allem weil er auch akustisch auf dem Loreleyplatz noch mal ein neues Erlebnis ist“, schwärmt der Kinoprofi. „Wenn der Himmel sich verdunkelt und der Wind vom Rhein her weht, wird Kino zum Abenteuer“, wird der nächste Film auf der extra ins Leben gerufenen Internetseite openairkino-loreley-nastaetten.de angekündigt. Zum Kinostart wird am Donnerstag, 3. Juli, „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ gezeigt – ein Film, der auf der großen Leinwand unter freiem Himmel besonders intensiv wirkt, ist Holl überzeugt. Am Freitag, 4. Juli, wird „Konklave“ gezeigt, der manchem schon bekannt sein könnte, aber in dessen Geschichte die Zuschauer beim zweiten Sehen noch tiefer einsteigen können, ist Holl überzeugt. „Drachenzähmen leicht gemacht“, wird am Samstag, 5. Juli, gezeigt. „Der Film passt natürlich optimal in diese Location am mystischen Loreleyfelsen im Mittelrheintal und bietet Genuss für Jung und Alt“, sagt Ralf Holl. Den Abschluss macht „Mädchen, Mädchen – Hot Girl Summer“ am Sonntag, 6. Juli – ebenfalls ein brandaktueller Film, der vor allem auch die jüngere Generation ansprechen soll.

Karten mit freier Platzwahl gibt’s online unter openairkino-loreley-nastaetten.de oder an der Abendkasse. Holl hofft vor allem auch auf den Vorverkauf und dass „die Menschen mit uns ins Wetterrisiko gehen, damit wir das Projekt auch finanzieren und für die nächsten Jahre etablieren können“. Gezeigt werden die Filme bei nahezu jedem Wetter, nur bei Sturm muss abgesagt und auf einen Ersatztermin verlegt werden. Einlass ist bei allen Terminen ab 19.30 Uhr. Dann wird es schon Catering geben – und an fünf Weinständen werden regionale Winzer ihre guten Tropfen anbieten. Der Film beginnt um 21.45 Uhr, aber „wir hoffen, dass die Menschen schon früher kommen und bis zum Filmbeginn eine schöne Zeit mit uns am Rhein verbringen.“