„Oma Elke“ aus Flacht veröffentlicht drittes Kinderbuch

Wenn man Kinderbücher für und über fiktive Abenteuer seiner Enkel schreibt, zeigt das, dass der Spitzname „Oma Elke“ mehr als gerechtfertigt ist. Elke Helffenstein aus Flacht hat nun das dritte Werk verfasst – und sie ist bis nach Peru bekannt.
Was mit einer herzerwärmenden Idee für die Enkel begann, ist inzwischen zu einer kleinen Kinderbuchreihe geworden: Nach den beiden erfolgreichen Abenteuern von Goldspatz und Goldfisch stellt Elke Helfenstein aus Flacht nun ihr drittes Buch vor – diesmal mit einer neuen Hauptfigur und einer besonderen Widmung.