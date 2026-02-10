Bürgermeisterwahl in VG BEN
Oliver Krügel soll für die CDU das Rathaus erobern
Oliver Krügel (CDU), derzeit Bad Emser Stadtbürgermeister, möchte Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau werden.
Herbert Piel

Am 6. September heißt es für die Wahlberechtigten der VG Bad Ems-Nassau: „Ab an die Urne.“ Ein Bürgermeister muss gewählt werden, die Amtszeit von Uwe Bruchhäuser (SPD) endet. Als erster offizieller Kandidat präsentiert sich nun Oliver Krügel (CDU).

Lesezeit 3 Minuten
Nun ist es offiziell: Wenn es nach dem CDU-Gemeindeverband Bad Ems-Nassau geht, soll der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau Oliver Krügel heißen und die Nachfolge von Uwe Bruchhäuser (SPD) antreten. Die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters endet im Januar 2027, daher muss im September ein Nachfolger gewählt werden.

