CDU-Kandidat gewinnt Stichwahl
Oliver Krügel hat in VG Bad Ems-Nassau die Nase vorn
Jubel nach dem Wahlsieg (von links): Udo Rau, Jessica und Oliver Krügel, Uwe Bruchhäuser, Matthias Lammert und Josef Oster. Oliv
Jubel nach dem Wahlsieg (von links): Udo Rau, Jessica und Oliver Krügel, Uwe Bruchhäuser, Matthias Lammert und Josef Oster. Oliver Krügel wird neuer Bürgermesiter und damit Nachfolger von Uwe Bruchhäuser.
Andreas Galonska

Oliver Krügel wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Der Kandidat der CDU setzte sich in der Stichwahl gegen Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) durch. Ein Blick auf die Zahlen zum Wahlabend.

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Die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist entschieden: Oliver Krügel (CDU) setzt sich in der Stichwahl mit 53,7 Prozent der Stimmen gegen Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) durch, auf den 46,3 Prozent entfielen.
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