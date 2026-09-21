Oliver Krügel wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Der Kandidat der CDU setzte sich in der Stichwahl gegen Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) durch. Ein Blick auf die Zahlen zum Wahlabend.
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Die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ist entschieden: Oliver Krügel (CDU) setzt sich in der Stichwahl mit 53,7 Prozent der Stimmen gegen Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) durch, auf den 46,3 Prozent entfielen.