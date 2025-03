Oliver Krügel hat erneut den Vorsitz inne

In bewegten Zeiten kamen die Christdemokraten in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau zu einer Versammlung zusammen, bei der ihre Spitze neu bestimmt wurde. Die CDU ging dabei mir viel Zuversicht in die Zukunft.

i Der neue Vorstand der CDU Bad Ems-Nassau Peter Nörtershäuser, CDU OV Nievern

Die Christdemokraten der Verbandsgemeinde trafen sich unmittelbar vor der Bundestagswahl, um ihren Vorstand für die beiden Jahre 2025 und 2026 neu zu wählen. Die Mitgliederversammlung verlief positiv, und die Stimmung war entsprechend gut, da die Union in den Umfragen zur Bundestagswahl vorn lag. Krügel begrüßte die Mitglieder und den Landtagsvizepräsidenten Matthias Lammert, der als Kreisvorsitzender die Sitzung leitete. Er bedankte sich zunächst bei allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, läutete auch zum Schlussspurt ein. Wie sich sonntags darauf herausstellte, wurde die CDU auch bei der Bundestagswahl stärkste Kraft in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau.

In seinem Bericht des Vorsitzenden und als Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat ging Krügel auf die politische Arbeit in den vergangenen beiden Jahren 2023 und 2024 ein. „Auf Verbandsgemeindeebene haben wir bei der Kommunalwahl hervorragend abgeschnitten. Mit 34,1 Prozent ist die CDU stärkste Kraft geworden. Wir stellen 12 der 36 Ratsmitglieder, darunter bekannte Gesichter, die für ihr ehrenamtliches Engagement bekannt sind.“ Die Arbeit der vergangenen Jahre hätten die Wähler honoriert. „Und dies gilt es fortzuführen und das Ohr ‚nah bei de Leut’ zu haben“, so Krügel.

Auch abseits des kommunalen Tagesgeschäfts waren die Christdemokraten aktiv. So berichtete Krügel vom Sommerfest 2023 des Gemeindeverbands gemeinsam mit dem Ortsverband Nassau im Steinpark oder der Jubiläumsfeier anlässlich 65 Jahren Ortsverband Seelbach. „Ich danke allen Aktiven für ihren Einsatz in den vergangenen beiden Jahren“, betonte er und ergänzte mit Blick in die Zukunft. „Wir wollen uns heute für zwei weitere herausfordernde Jahre aufstellen, denn im kommenden Jahr finden die Landtagswahlen und die Wahl um das Amt des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau statt.“

Bei der anschließenden Vorstandswahl bewarb sich Oliver Krügel erneut um das Amt des Vorsitzenden und wurde mit mehr als 97 Prozent der Stimmen in geheimer Wahl im Amt bestätigt. Er freute sich über das tolle Ergebnis und bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen in seine Arbeit. Auch zur Wiederwahl bewarb sich als stellvertretende Vorsitzende Nicole Hecker-Meyer (Nassau) und wurde ebenfalls mit einem hervorragenden Ergebnis sogar einstimmig im Amt bestätigt. Neu gewählt zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Frank Hochegger (Kemmenau).

Den geschäftsführenden Vorstand komplettieren jeweils neu in ihrer Funktion der Kassenbeauftragte Patrick Becker aus Becheln und Schriftführer Philipp Lenz aus Nievern. Weiter in den Vorstand gewählt wurden zu Beisitzern Sascha Bröder (Becheln), Manfred Brückmann (Bad Ems), Jörg Kaffiné (Bad Ems), Adolph Fabricius (Dausenau), Karl Pammer (Seelbach), Paul Schoor (Nassau), Kevin Vogelpoth (Singhofen) und Petra Wiegand (Nassau).

Kreisvorsitzender Matthias Lammert gratulierte allen gewählten Aktiven und wünschte viel Erfolg für die kommenden Jahre. „Wir alle sind uns einig, dass die CDU in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau derzeit hervorragend aufgestellt ist“, stellt der alte und neue Vorsitzende Oliver Krügel fest.⋌ red

