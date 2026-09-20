Liveticker zum Nachlesen
Oliver Krügel gewinnt Stichwahl in VG Bad Ems-Nassau
Manuel Minor und Oliver Krügel standen am 20. September in der Stichwahl. Am Ende konnte sich Krügel knapp durchsetzen.
Manuel Minor und Oliver Krügel standen am 20. September in der Stichwahl. Am Ende konnte sich Krügel knapp durchsetzen.
Andreas Galonska

Wer wird neuer Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau? In der Stichwahl standen sich am Sonntag Oliver Krügel (CDU) und Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) gegenüber. Unser Liveticker zum Nachlesen. 

In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau stand die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters an. Im ersten Wahlgang am 6. September lag Oliver Krügel (CDU) mit 47,5 Prozent vorn, Manuel Minor folgte auf dem zweiten Platz. Der parteilose Kandidat, der von der SPD, den Grünen und der Linken unterstützt wird, kam auf 37,4 Prozent der Stimmen.
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