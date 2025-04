Die Limburger Innenstadt war am Wochenende ein Publikumsmagnet. Grund war die Oldtimer-Ausstellung „Auto-Classic“, die bei sonnigem Wetter in die Domstadt lockte.

Die Oldtimerfreunde haben bei der zwölften Auflage der Limburger Oldtimer-Ausstellung „Auto-Classic“ mit der Sonne um die Wette gestrahlt. Schon weit vor dem eigentlichen Beginn fanden sich die Besitzer der alten Autos und Motorräder in Limburg ein, um gemeinsam ihre Fahrzeuge zu präsentieren, Benzingespräche zu führen, Freunde zu treffen oder schon den nächsten Termin auszumachen.

Zufrieden mit der Resonanz zeigten sich die Veranstalter mit Wolfgang Weimar vom Oldtimerstammtisch Staffel und Andreas Friedrich vom Lions Club Limburg-Goldener-Grund. „Wir haben heute 130 Autos und 20 Motorräder hier und weitere 100 Oldtimerbesitzer auf der Warteliste“, so Wolfgang Weimar, der sich mit seinem Team um die Organisation der „Auto-Classic“ kümmerte.

i Die Simson-Freunde Limburg waren auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Mopeds auf dem Neumarkt dabei. Klaus-Dieter Häring

Auf der Warteliste war auch Udo Deißenroth vom Trabant-Club-Mittelhessen aus Limburg, der an diesem Tag mit zwei Fahrzeugen dabei sein wollte, aber bisher keine Zusage hatte. Er musste warten, ob jemand nicht kommt oder schon früher wieder fährt. Die zehn Mitglieder der „Old- und Youngtimer“ aus Herborn waren schon früh angereist. „Wir starten die Saison mit dieser ersten Tour nach Limburg“, sagte Ingo Petri, der mit einem NSU-Fiat, Baujahr 1964, in Limburg dabei war. Er schätzt vor allem das herrliche Ambiente der Altstadt. „In Herborn hat man die Altstadt für uns gestrichen, wir müssen unsere Oldtimerschau in einem Parkhaus machen.“

Während der Herborner Verein von Beginn an dabei ist, war für Manfred Nord aus Speyer die Limburger Oldtimer Classic neu. Mit seinem Honda Cabriolet, Baujahr 1969, hatte er mit die weiteste Anreise. Er scheue solch weite Reisen nicht und habe für dieses Jahr schon die nächste Route in Richtung Schweiz zur dortigen Alpentour in seinen Plan aufgenommen, erzählte er.

Klangvolle Namen: Ferrari, Alpha Romeo, Porsche

Die Dornburger Oldtimerfreunde waren mit zehn Fahrzeugen gekommen. „Wir nehmen gerne hier teil, der Oldtimerstammtisch Staffel kommt dann auch zu uns“, sagte Mario Herzinger. Er machte für seine eigene Veranstaltung am 31. August in Dornburg-Thalheim schon fleißig Werbung.

Vielleicht ist dann auch Hans-Jürgen Schultz dabei, der in Limburg aus seiner großen Motorradsammlung mit einer DKW Block 200, Baujahr 1931, dabei war. Er gehört zur Kategorie „Schrauber mit eigener Drehbank“. In seinem Wohnort Eppenrod macht er an den alten Fahrzeugen alles selber. Für dieses Jahr hat er sich die Pfingstrallye in Ibbenbüren vorgenommen. Auch nutzte er die Gelegenheit und schlenderte über die Schau, die verteilt war auf den Neumarkt, den Kornmarkt, den Europaplatz, den Bahnhofsplatz und die Hospitalstraße.

i Auch ein Rennwagen war auf dem Neumarkt zu bestaunen. Klaus-Dieter Häring

Zu sehen waren nicht nur die bekannten Marken wie VW, Opel, BMW, Fiat und weitere. Es waren auch richtige Schmankerln dabei, die das Herz der Autofreaks höherschlagen ließen: Fahrzeuge von Ferrari, Alpha Romeo und Porsche. Am Nachmittag lockte der verkaufsoffene Sonntag des Limburger City-Rings zusätzlich viele Menschen in die Innenstadt von Limburg.

So wie Michaela Schulz, die mit ihren Eltern Marina und Peter Feig aus Idstein zum Einkaufen nach Limburg gekommen war. „Wir fahren lieber nach Limburg als nach Wiesbaden“, so Michaela Schulz, die beim Besuch eines Eissalons in Limburg von diesem verkaufsoffenen Tag erfahren hatte. Der Andrang in den Geschäften der Innenstadt war groß, und am Nachmittag stellten dann sogar die wärmeren Temperaturen zufrieden.