Karneval in Lahnstein
Ohne Stadthalle: CCO sieht neue Session als Chance
Statt in der Stadthalle können bis zu 1200 Besucher die Faszination Trockensitzung des CCO in Goetheschule und Hotel Wyndham Gar
Statt in der Stadthalle können bis zu 1200 Besucher die Faszination Trockensitzung des CCO in Goetheschule und Hotel Wyndham Garden erleben.
CCO/Hohl

Karneval ist Brauchtum – und Lahnstein hat viel davon. Doch die Schließung der Stadthalle wegen Brandschutzmängel hat insbesondere den Karnevalisten Kopfzerbrechen bereitet. Diese Kopfschmerzen sind nun vorbei.

Lesezeit 2 Minuten
Als im Sommer in der Lahnsteiner Stadthalle die Notbremse gezogen und die Halle wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen wurde, war vor allem bei den Karnvevalisten des Carneval Comité Ober­lahn­stein (CCO) der Schrecken groß: Schließlich ist die Stadthalle seit Jahrzehnten das Zuhause des größten Karnevalsvereins im Rhein-Lahn-Kreis.
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