Karneval ist Brauchtum – und Lahnstein hat viel davon. Doch die Schließung der Stadthalle wegen Brandschutzmängel hat insbesondere den Karnevalisten Kopfzerbrechen bereitet. Diese Kopfschmerzen sind nun vorbei.
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Als im Sommer in der Lahnsteiner Stadthalle die Notbremse gezogen und die Halle wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen wurde, war vor allem bei den Karnvevalisten des Carneval Comité Oberlahnstein (CCO) der Schrecken groß: Schließlich ist die Stadthalle seit Jahrzehnten das Zuhause des größten Karnevalsvereins im Rhein-Lahn-Kreis.