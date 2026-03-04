Tücken der Behörden Ohne Formular keine Flussbestattung im Mittelrhein Marta Fröhlich 04.03.2026, 16:57 Uhr

i Edwin Klingelhöfer von Rhein-Lahn Bestattungen (rechts) erörtert mit Martin Roth von der Loreley-Linie die Möglichkeiten, wie eine Urne in den Rhein gelassen werden könnte. Marta Fröhlich

Das neue Bestattungsgesetz bietet viele Möglichkeiten des Abschieds – auch im Fluss. Bestatterin Ruth Fischer aus Lahnstein möchte jetzt die erste Urne im Rhein beisetzen. Doch die Behörden sind noch nicht so weit. Was ist da los?

Die eigene Asche aufgelöst in den Wellen des Rheins: für viele Menschen eine beruhigende Vorstellung und ein großer Wunsch für den letzten Weg. Möglich macht es das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz, das seit diesem Jahr Flussbestattungen erlaubt.







