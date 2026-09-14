Lachen, lernen, entdecken Offizielle Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Kördorf Uschi Weidner 14.09.2026, 16:00 Uhr

i Große Freude bei der Inbetriebnahme der „neuen“ Kita in Kördorf. Uschi Weidner

Ein jahrelanges Großprojekt der VG Aar-Einrich geht zu Ende: Die Kita Kördorf ist endlich fertig und wurde nun offiziell in Betrieb genommen. Und das musste ausgiebig gefeiert werden.

Ein Ende der Baumaßnahmen für den Anbau ist gekommen. Die Kinder und das Team freuen sich, die neuen Räume nutzen zu dürfen. Nun, beim Tag der offenen Tür, konnte auch die Öffentlichkeit an der Freude der „neuen“ Kita in Kördorf teilhaben. Förderungen für die umfangreichen Maßnahmen „Wir feiern nicht nur die Fertigstellung des Anbaus an die Kita, sondern auch ein neues Kapitel.







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