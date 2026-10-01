Um den botanischen Garten Hahnstätten bleibt es unruhig. Während konkrete Entscheidungen von Gericht und Verwaltung noch ausstehen, erhebt der Betreiber des Botanischen Gartens in Hahnstätten öffentlich schwere Vorwürfe. So reagiert die Gemeinde.
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Im Streit um den Lärm bei Veranstaltungen im Botanischen Garten wird es jetzt persönlich. Parkbetreiber Christian Droop erhebt in einem offenen Brief, der auch unserer Zeitung vorliegt, schwere Vorwürfe gegen Ratsmitglieder, aber vor allem gegen Ortsbürgermeister Joachim Egert, an den sich der Brief primär wendet.