Wie kann man heutzutage Flagge bekennen? Manche kommen beim Brainstorming auf ein Picknick gegen Rechts. Das hat es nun in Oelsberg gegeben.

„Der Rechtsruck geht mir auf den Keks“, sagt der Familienvater. Er sitzt an diesem Sonntagnachmittag mit seiner Familie auf der Wiese am Maifeuerplatz in Oelsberg. Der Rechtsruck sei ein weltweites Problem, aber auf dem Land besonders präsent. Er ist einer von rund 40 Teilnehmern der Veranstaltung „Picknick für Vielfalt und Toleranz, gegen Hass und Hetze“ der Familie Krüger.

Spende zugunsten von Exitprogrammen

Die Gäste von Timo und Line Krüger können für 35 Euro lecker schlemmen und Flagge zeigen gegen Rechts. Dabei kommen 1440 Euro zusammen, die an Exit-Deutschland gespendet werden sollen. Die Organisation hilft ehemaligen Mitgliedern der rechtsextremen Szene, auszusteigen und ein neues Leben zu beginnen.

„Wir wollten unser Picknick mit etwas Sinnvollem verbinden“, erzählt Timo Krüger im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Zutaten für das Essen wurden von Gastronomen aus dem Rheingau gespendet. Was noch fehlte, hat das Ehepaar vom eigenen Hof dazu gegeben.

Veranstalter attestiert einen besorgniserregenden Rechtsruck

Das Thema sei aktuell und der Rechtsruck in Deutschland besorgniserregend, nennt Timo Krüger den Grund für die Veranstaltung. Deshalb hält er es für angebracht, etwas zu unternehmen. Denn auf dem Land sei es besonders schlimm, so der Vater von zwei Töchtern. In den Großstädten gebe es viele Veranstaltungen und Aktionen gegen Rechts, auf dem Land werde nichts gemacht.

Diese Meinung teilen auch zwei Damen, die in Oelsberg wohnen. Sie sind der Meinung, dass die AfD zu präsent sei, aber die Menschen, die gegen die Partei sind, zu leise und zu ruhig. Deshalb seien solche Veranstaltungen wichtig, um Flagge zu zeigen und sich friedlich gegen Rechts zu positionieren. Beide sind der Meinung, dass die Veranstaltung nur der Startschuss ist und es Nachahmer geben wird.

Zweifel am Erfolg der Aktion

Weiter entfernt sitzen vier junge Menschen, Freunde von Timo Krüger. Auch sie sind der Meinung, dass Veranstaltungen gegen Rechts wichtig sind. Allerdings zweifeln sie den Erfolg der Aktion etwas an. Für die musikalische Untermalung sorgt an diesem sommerlichen Tag José Boutros.