Ab 11. August ist die Wilhelmstraße in Lahnstein – bis auf einen kleinen Teil – in beide Richtungen befahrbar. Dies kritisiert eine Bürgerinitiative, die seit Monaten gegen die bestehende Ringlösung kämpft.

Die Verkehrsführung in Oberlahnstein bleibt weiter in der Diskussion. Nun sorgt die Ankündigung der Stadtverwaltung, die Wilhelmstraße ab 11. August zwischen Burgstraße und Taplinsweg in beide Fahrtrichtungen zu öffnen, für Kritik der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“. Diese stört sich auch an der geplanten Verkehrsberuhigung in der Hochstraße. Michael Cramer von Clausbruch und Jürgen Jung, die Sprecher der Initiative, kündigen eine Petition gegen eine Fußgängerzone dort an.

Fronten sind verhärtet

Die Fronten bleiben verhärtet: Während die Stadtverwaltung weitere Maßnahmen der von ihr favorisierten Ringlösung umsetzt, wehrt sich die BI lautstark und fordert seit Monaten, die städtischen Gremien einzubinden. Vor allem die Umdrehung der Adolfstraße sieht man extrem kritisch, spricht in einer Pressemitteilung von „verlängerten Fahrstrecken, einer massiven Mehrbelastung von Nebenstraßen, der Verschlechterung der ÖPNV-Anbindung sowie der Entkopplung von Gewerbetreibenden und Einzelhandel vom Verkehr“. All dies bestreitet die Verwaltung und verspricht sich durch die Konzentration auf Ostallee, Nordallee, Adolfstraße und Burgstraße eine Verkehrsberuhigung im restlichen Stadtteil.

Aktuell laufen Sanierungen der Fahrbahndecken

Nach der Fertigstellung der neuen Fahrbahndecke in der Nordallee gibt es nun eine Woche Pause, bevor ab 4. August die Asphaltdecke in der Ostallee erneuert wird. Diese Sanierung nennt die BI in ihrer aktuellen Pressemitteilung „dringend notwendig“, die daraus folgenden Änderungen in der WiIhelmstraße sei hingegen „falsch“. Die Wilhelmstraße soll nach Abschluss der Arbeiten nämlich bis zum Taplinsweg in beide Richtungen befahrbar sein. Der motorisierte Verkehr aus südlicher Richtung soll dann über Taplinsweg und Ostallee in die Nordallee einmünden. „Aus unserer Sicht stellt dies keine Verbesserung dar, da weiterhin nur die Ostallee als alleinige Achse den nach Norden führenden Verkehr aufnehmen kann“, betonen die BI-Sprecher. „Dies führt zu zusätzlichen Umwegen, höheren CO2-Emissionen und einer weiteren Belastung von Nebenstraßen wie der Gymnasialstraße oder dem Taplinsweg, deren Fahrbahnbelag vielerorts bereits stark beschädigt ist.“

Forderung: Hochstraße weiterhin durchgängig befahrbar lassen

Die BI weist auch darauf hin, dass die Maßnahme „in alleiniger Verantwortung der Stadtverwaltung und ohne Beteiligung der städtischen Gremien“ erfolge. Darüber hinaus plane die Verwaltung, die Hochstraße zwischen Kirchstraße und Schulstraße in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Damit, so die Schlussfolgerung der BI, solle die durch die Ringlösung und die Umdrehung der Adolfstraße entstandene Verkehrsverlagerung dauerhaft festgeschrieben werden. „Für den motorisierten Individualverkehr wäre die Hochstraße dann – mit wenigen Ausnahmen für Anlieferungen – nicht mehr befahrbar.“ Die BI, so ihre Sprecher Michael Cramer von Clausbruch und Jürgen Jung, lehne diese Maßnahme entschieden ab. Sie fordert, die Hochstraße weiterhin durchgängig befahrbar zu halten, „um unnötige Umwege zu vermeiden und die Erreichbarkeit von Geschäften und Wohnhäusern sicherzustellen“.

Stattdessen schlägt man die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern und Kurzzeitparkplätzen vor. „Dies würde ebenfalls zur Verkehrsberuhigung beitragen, ohne die vollständige Sperrung notwendig zu machen“, glaubt die Bürgerinitiative. Plätze mit Aufenthaltsqualität möchte man an anderer Stelle schaffen, „etwa auf dem Saalhofplatz, in der Brunnenstraße, am Rheinufer oder in der bestehenden Fußgängerzone in der Burgstraße“.

Man möchte die Bürger „sensibilisieren“

Die BI betont außerdem, dass die Entscheidung für eine Fußgängerzone in der Hochstraße dem Stadtrat obliege. Um Bürger sowie Stadträte zu „sensibilisieren“, plant man eine Unterschriftenaktion gegen die Pläne. Außerdem wiederholt man die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der bisherigen Verkehrsmaßnahme, da die Gremien nicht einbezogen worden seien. Die Verwaltung sieht dazu keine Notwendigkeit und verweist auf die eigene Zuständigkeit bei Verkehrsangelegenheiten.