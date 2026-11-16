Neuer Standort steht fest Öffentliche Toiletten in Nastätten ziehen um Mariam Nasiripour 16.11.2026, 13:00 Uhr

i Besucher und Einheimische finden die öffentliche Toilettenanlage in Nastätten bald an einem anderen Standort. Robert Michael. picture alliance/dpa

Weil die Toiletten im Feuerwehrgerätehaus auf dem Marktplatz in Nastätten bald nicht mehr zur Verfügung stehen, muss ein neuer Standort für die öffentliche Anlage her. Wo das stille Örtchen in Zukunft untergebracht werden soll.

Der Gemeinderat von Nastätten hat sich für einen neuen Standort für die öffentliche Toilettenanlage entschieden. Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, den bislang favorisierten Standort im Bereich Palmengärten zu wählen.Eine neue öffentliche Toilettenanlage wird erforderlich, weil die Toiletten im Feuerwehrgerätehaus auf dem Marktplatz künftig nicht mehr zur Verfügung stehen werden.







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