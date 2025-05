Ein buntes Treiben herrschte am Samstag auf dem Gelände vor der Turnhalle in Oberneisen: Kleine und größere Fahrradfahrerinnen und -fahrer hatten sich eingefunden, um beim traditionsreichen Kinderfahrradturnier des OASC ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Oberneisener Automobil Sportclub (OASC) richtete erneut das praxisorientierte Turnier in Kooperation mit dem ADAC aus. Insgesamt 40 Kids hatten sich in diesem Jahr angemeldet. Die meisten von ihnen kamen direkt aus Oberneisen, aber auch junge Radler aus den umliegenden Aargemeinden sowie eine Familie aus Diez nahmen teil.

Unterteilt in vier Altersklassen – Gruppe A (bis drei Jahre), Gruppe B (vier bis sieben Jahre), Gruppe C (acht bis elf Jahre) und Gruppe D (12 bis 15 Jahre) – meisterten die Kinder einen abwechslungsreichen Parcours, der nicht auf Tempo, sondern auf Sicherheit und Geschicklichkeit ausgelegt war. „Für viele Kinder ist das Fahrrad das erste Verkehrsmittel, das sie eigenständig nutzen. Umso wichtiger ist es, dass sie den sicheren Umgang damit lernen“, betonte Andreas Müller, Vorsitzender des OASC, zu Beginn. „Das Turnier bietet eine kindgerechte Möglichkeit, sich mit wichtigen Regeln und Fahrtechniken vertraut zu machen.“

Anspruchsvoller Parcours

Der vom OASC aufgebaute Parcours hatte es in sich: Vor dem Start wurde jedes Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit überprüft – funktionierende Bremsen, reflektierende Elemente und ein fester Helm gehörten zur Grundausstattung. Danach ging es an die praktischen Übungen: Vom Spurbrett über den Slalom, durch eine enge Gasse bis hin zum kontrollierten Bremsen am Ziel wurde den Kindern einiges abverlangt. Im Kreisel beispielsweise war Multitasking gefragt: Eine Hand am Lenker, die andere zum Handzeichen bereit – und dabei stets bremsbereit. Auch das Halten des Gleichgewichts auf unebenem Untergrund und das Einhalten eines gleichmäßigen Tempos in engen Kurven wurden trainiert. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Ehrgeiz die Kinder bei der Sache sind“, sagte Müller weiter, der mit seinem Vorstandsteam die Durchführung leitete.

i Der Parcour beim Fahrrad-Geschicklichkeitsturnier in Oberneisen hatte es in sich. Christopher Kahl

„Ziel ist es, dass Kinder lernen, im Straßenverkehr sicher und vorausschauend zu fahren, ohne dabei aus dem Sattel zu steigen oder hektische Bewegungen zu machen“, erläuterte der Vorsitzende weiter. Mit sichtbarem Stolz nahmen alle Kinder am Ende ihre Teilnehmerurkunden entgegen. Für die Besten jeder Gruppe gab es zusätzlich kleine Preise, die von regionalen Unternehmen gesponsert worden waren.

Die Gewinner der jeweiligen Altersklassen sind:

Gruppe B (4 bis 7 Jahre): Emily Gatti, Henri Müller und Lucas Schwindt (alle auf Platz 1)

Gruppe C (8 bis 11 Jahre): Ella Baumgärtner (Platz 1), Mattis Kröller (Platz 2), Amelie Ebertshäuser und Paul Müller (Platz 3)

Gruppe D (12 bis 15 Jahre): Leo Baumgärtner (Platz 1)

Mit einem Lächeln, einer Urkunde in der Hand und neuen Erfahrungen im Gepäck traten die Kinder den Heimweg an – und sind nun bestens gerüstet für die Herausforderungen im Straßenverkehr.